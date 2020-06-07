Балотелли отказал «Брешии» в расторжении контракта

«Брешиа» направила нападающему Марио Балотелли документ, извещающий о том, что с ним расторгнут контракт, сообщает Sky Sport Italia. Причина этого решения — отказ форварда от прохождения физических тестов после длительного перерыва.

Нападающий заявил, что не появлялся на тренировках из-за болезни и выслал справку о своей недееспособности. Он отказался расторгать контракт. Его соглашение рассчитано до 30 июня текущего года.

«Брешиа» подписала Балотелли на правах свободного агента летом прошлого года, заключив с ним договор до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах серии А, забил 5 голов.