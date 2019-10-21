Балотелли может пропустить матч с «Фиорентиной» из-за травмы

Форвард «Брешии» Марио Балотелли, возможно, не сыграет в матче восьмого тура чемпионата Италии против «Фиорентины», сообщил главный тренер команды Эудженио Корини.

— У Балотелли небольшая проблема с коленом, — цитирует специалиста Football Italia. — Он проходил лечение. Я буду принимать решение по нему.

Матч «Брешиа» — «Лечче» начнется в 21.45 по московскому времени. 29-летний Марио Балотелли в текущем сезоне провел два матча и забил один мяч.

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