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Балотелли может продолжить карьеру в МЛС

16:08
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Нападающим «Брешии» Марио Балотелли интересуются клубы из Северной Америки, сообщает Corriere della Sera.

Агент футболиста Мино Райола уже контактировал с представителями «Лос-Анджелес Гэлакси» и еще нескольких клубов из МЛС на предмет заключения с ними контракта.

«Брешиа» подписала Балотелли на правах свободного агента летом прошлого года, заключив с ним договор до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах серии А, забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что Балотелли по завершении текущего сезона покинет «Брешию».

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