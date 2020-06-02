Балотелли может продолжить карьеру в МЛС

Нападающим «Брешии» Марио Балотелли интересуются клубы из Северной Америки, сообщает Corriere della Sera.

Агент футболиста Мино Райола уже контактировал с представителями «Лос-Анджелес Гэлакси» и еще нескольких клубов из МЛС на предмет заключения с ними контракта.

«Брешиа» подписала Балотелли на правах свободного агента летом прошлого года, заключив с ним договор до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах серии А, забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что Балотелли по завершении текущего сезона покинет «Брешию».