Балотелли может покинуть «Дженоа» спустя 2 месяца после прихода в клуб

Нападающий «Дженоа» Марио Балотелли может уйти из клуба спустя несколько месяцев после подписания контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

34-летний игрок присоединился к итальянскому клубу в качестве свободного агента в конце октября.

Утверждается, что форвард может перейти в мексиканский «Крус Асуль», стороны активно ведут переговоры и близки к согласованию договора.

В текущем сезоне итальянец сыграл в 6 матчах серии А, не отметившись результативными действиями.