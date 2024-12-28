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Балотелли может покинуть «Дженоа» спустя 2 месяца после прихода в клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Дженоа» Марио Балотелли может уйти из клуба спустя несколько месяцев после подписания контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

34-летний игрок присоединился к итальянскому клубу в качестве свободного агента в конце октября.

Утверждается, что форвард может перейти в мексиканский «Крус Асуль», стороны активно ведут переговоры и близки к согласованию договора.

В текущем сезоне итальянец сыграл в 6 матчах серии А, не отметившись результативными действиями.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Марио Балотелли
ФК Дженоа
ФК Крус Асуль
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 И В Н П +/- О
1
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 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
3
 Интер 16 11 4 1 42-15 37
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
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7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
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 Удинезе 17 7 2 8 21-26 23
10
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
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 Эмполи 17 4 7 6 16-19 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Дженоа 17 3 7 7 14-26 16
14
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
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 Парма 17 3 6 8 23-33 15
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