Балотелли может перейти в «Бока Хуниорс»

Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Аргентине. Как сообщает Football Italia, агент футболиста Мино Райола сделал предложение «Бока Хуниорс» подписать футболиста.

Интерес к итальянцу также проявляют турецкий «Галатасарай», бразильские «Васку да Гама», «Фламенго» и «Ботафого», а также «Лос-Анджелес Гэлакси» из MLS.

«Брешиа» подписала Балотелли на правах свободного агента летом прошлого года, заключив с ним договор до 2022 года. Ранее стало известно, что в клубе выразили намерение разорвать контракт из-за систематических прогулов. В июне его не пустили на тренировочную базу.