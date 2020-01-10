Балотелли хочет перейти в «Галатасарай»

Форвард «Брешиа» Марио Балотелли намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 29-летний итальянец недоволен текущим положением дел команды, которая находится в нижней части турнирной таблицы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Балотелли хочет перейти в более сильный клуб, так как рассчитывает поехать на Евро-2020 в составе сборной Италии. К нему есть интерес из Турции, а сам Балотелли склоняется к переходу в «Галатасарай».

В текущем сезоне на счету нападающего 5 голов в 13 матчах серии А.