Баллардини возглавил «Дженоа»

Давиде Баллардини стал главным тренером «Дженоа», сообщает официальный сайт клуба.

О длительности контракта на данный момент ничего неизвестно, но в СМИ была информация, что соглашение с 56-летним специалистом будет подписано до конца сезона.

Баллардини в четвертый раз будет руководить «Дженоа». Ранее он уже работал в клубе в 2010-2011-м, 2013-м и 2017-2018-м.

В воскресенье генуэзцы уволили Роландо Марана из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент «Дженоа» занимает предпоследнее место в серии А с семью очками.