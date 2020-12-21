Баллардини возглавил «Дженоа»
17:47
Давиде Баллардини стал главным тренером «Дженоа», сообщает официальный сайт клуба.
О длительности контракта на данный момент ничего неизвестно, но в СМИ была информация, что соглашение с 56-летним специалистом будет подписано до конца сезона.
Баллардини в четвертый раз будет руководить «Дженоа». Ранее он уже работал в клубе в 2010-2011-м, 2013-м и 2017-2018-м.
В воскресенье генуэзцы уволили Роландо Марана из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент «Дженоа» занимает предпоследнее место в серии А с семью очками.
?? Davide #Ballardini ? l'allenatore del Genoa.— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 21, 2020
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