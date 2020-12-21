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Баллардини в четвертый раз станет главным тренером «Дженоа»

13:10
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В «Дженоа» уже определились, кто займет вакантный пост главного тренера команды. Им станет Давиде Баллардини, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Контракт с ним будет подписан до конца июня с возможностью продления соглашения в случае сохранения места в высшем дивизионе Италии.

56-летний Баллардини в четвертый раз будет руководить «Дженоа». Ранее он уже работал в клубе в 2010-2011-м, 2013-м и 2017-2018-м.

Команда занимает предпоследнее место в чемпионате Италии, одержав в этом сезоне только одну победу.

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