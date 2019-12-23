Давиде Баллардини отказался возглавить «Дженоа». После поражения от «Интера» в матче 17-го тура (0:4) президент «Дженоа» Энрико Прециози предложил 55-летнему специалисту в четвертый раз возглавить команду, но получил отказ, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Теперь «Дженоа» рассматривает другой вариант: у Аурелио Андреаццоли, которого сменил на тренерском мостике Тиагу Мотта, продолжает действовать контракт с «грифонами», и он может вернуться к исполнению своих обязанностей.