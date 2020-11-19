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Бакайоко вернулся к тренировкам «Наполи» перед матчем с «Миланом»

16:09
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Полузащитник «Наполи» Темуе Бакайоко возобновил тренировки с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний француз восстановился после лихорадки и вернулся к тренировкам перед матчем чемпионата Италии против «Милана». Форвард неаполитанцев Виктор Осимен тренировался индивидуально.

В текущем сезоне Бакайоко провел 6 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

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