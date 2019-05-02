Полузащитник "Милана" Темуе Бакайоко извинился за опоздание на тренировку, информирует Football Italia. Также сообщается, что его одноклубники и главный тренер команды Дженнаро Гаттузо приняли его извинения.

Ранее сообщалось, что игрок опоздал на тренировку практически на целый час. В качестве наказания Гаттузо принял решение, согласно которому игроки с четверга не будут покидать базу в течение пяти ближайших дней. Данное решение было озвучано футболистам в присутствии технического директора клуба Леонардо.

Сообщается, что кто-то из игроков пытался переубедить Гаттузо, но безуспешно. Бакайоко получил крупный денежный штраф.

Матч "Милан" – "Болонья" пройдет в понедельник, 6 мая. Начало – в 21:30 по московскому времени.

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