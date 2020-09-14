Бадель перейдет в «Дженоа». Ранее им интересовался «Локомотив»

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель продолжит карьеру в «Дженоа». Он подпишет с «грифонами» контракт на три года, сообщает Sky Sport Italia.

В сезоне-2019/20 31-летний хорват выступал на правах аренды за «Фиорентину», за которую провел 22 матча в серии А, забив один гол.

Ранее появлялась информация, что на Баделя претендует «Локомотив». Но в московском клубе хорват запросил зарплату в 4,5 миллиона евро в год, после чего переговоры были прекращены.