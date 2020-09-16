Бадель перешел из «Лацио» в «Дженоа». Им интересовался «Локомотив»

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель перешел из «Лацио» в «Дженоа», сообщает официальный сайт генуэзцев. Контракт с хавбеком рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что к 31-летнему футболисту проявляет интерес «Локомотив».

Бадель с 2014 года защищал цвета «Фиорентины», летом 2018-го перешел в «Лацио», а прошедший сезон снова провел в «Фиорентине» на правах аренды.

В сезоне-2019/20 Бадель отыграл 24 матча и забил 1 мяч.