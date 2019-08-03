Полузащитник "Лацио" Милан Бадель близок к переходу в "Фиорентину". Клубы ведут активные переговоры, однако "Фиорентина" хочет пока арендовать 30-летнего хорвата, а "Лацио" – осуществить полноценный трансфер, продав хавбека за 6-8 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

В июне в итальянских СМИ появлялась информация, что на Баделя также претендует "Зенит". В прошедшем сезоне полузащитник провел 26 матчей за "Лацио" и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.