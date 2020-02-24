«Айнтрахт» готов уступить Ребича «Милану» за 40 миллионов евро

«Милан» хочет выкупить права на форварда Анте Ребича у «Айнтрахта», сообщает Tuttosport.

Итальянский клуб арендовал 26-летнего хорвата на два года в последний день летнего трансферного окна. В обратном направлении отправился форвард Андре Силва.

Однако стороны не прописали сумму возможного выкупа трансфера. Теперь команда из Франкфурта требует у «Милана» 40 миллионов евро. Часть этой суммы пойдет «Фиорентине». Когда «фиалки» продали Ребича в Германию в 2018 году за 2 миллиона евро, то прописали в соглашении, что они получат от 30 до 50 процентов от следующей продажи футболиста в зависимости от суммы сделки.

В нынешнем сезоне Ребич записал в свой актив восемь голов и два голевых паса в 21 матче.