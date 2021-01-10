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«Аякс» передумал возвращать Эриксена

19:41
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«Аякс» входил в число претендентов на полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена. Голландский клуб рассчитывал на возвращение датчанина, который играл в Амстердаме с 2010 по 2013 год. Однако «Аякс» был вынужден отказаться от трансфера из-за высокой зарплаты датского футболиста, которая составляет 7,5 миллиона евро в год, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Интер» подписал Эриксена в январе 2020 года, заплатив за него «Тоттенхэму» 27 млн евро.

В сезоне-2020/21 хавбек провел 12 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями.

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