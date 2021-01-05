«Аякс» и «Вулверхэмптон» претендуют на Кристиана Эриксена

«Аякс» и «Вулверхэмптон» интересуются полузащитником «Интера» Кристианом Эриксеном, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, оба клуба уже связались с агентами футболиста, но никаких договоренностей пока не было. «Интер» ждет предложений от бывшего клуба датчанина «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что в 28-летнем игроке также заинтересована «Валенсия».

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 12 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.