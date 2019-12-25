Аурелио Де Лаурентис: «С Гаттузо у «Наполи» есть светлое будущее»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что с Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера у команды может быть светлое будущее. Об этом он написал в рождественском письме к фанатам.

«Последние несколько месяцев футбольного года не принесли нам удовлетворение и успех, которыми мы наслаждались в прошлом, но я уверен, что благодаря импульсу Дженнаро Гаттузо, тяжелой работе команды и нашему единству мы имеем светлое будущее. Мой постоянный, безошибочный фокус и всего клуба — на том, чтобы наше настоящее и будущее соответствовали нашим желаниям», — говорится в тексте письма.