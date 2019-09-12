Аурелио Де Лаурентис: «Мне купить «Милан», чтобы неаполитанцы были счастливы?»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением, почему клуб стал только седьмым по посещаемости по итогам прошлого сезона чемпионата Италии.

— Не понимаю, почему Бари в Серии С продает больше абонементов, чем «Наполи», хоть мы и снизили цену, — цитирует Corriere dello Sport президента клуба. — Считаю, что в Неаполе мы живем с завистью к командам с севера страны. У нас много болельщиков «Ювентуса», «Интера» и «Милана». Мне купить «Милан», чтобы неаполитанцы были счастливы?

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