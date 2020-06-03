Ауар близок к переходу в «Ювентус»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Goal.com со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, «бьяконери» являются главными претендентами на 21-летнего француза, несмотря на то, что игроком также интересуется «Манчестер Сити». Сообщается, что преимущество на стороне «Юве» по причине того, что «Ман Сити» получил 2-летнюю дисквалификацию в еврокубках из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

На счету Ауара 9 голов и 7 результативных передач в 37 матчах за «Лион» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 49,5 миллиона евро.