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Атонио Кассано: «Думаю, с Ибрагимовичем «Милан» сможет вернуться к вершине через 2-3 года»

17:18
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Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано считает, что переход нападающего Златана Ибрагимовича пойдет на пользу клубу.

— Я ожидал этого возвращения, так как всегда говорил, что если он вернется в Италию, это будет «Милан», — цитирует Кассано Sky Sport Italia. - Он очень любит город и этот клуб. После Роналду и Марко ван Бастена я бы сказал, что Ибрагимович — лучшая девятка за последние 30 лет. Он все еще феноменален, несмотря на его возраст.

Златан заставляет своих товарищей по команде работать на 110 процентов и все еще может изменить ситуацию в серии А. Ему придется это сделать, потому что 80-85 процентов нынешнего состава не заслуживают того, чтобы быть в «Милане».

Я верю в Паоло Мальдини и Звонимира Бобана, они заслуживают большего терпения. У них есть Ибра, сейчас говорят о Тодибо из «Барселоны», поэтому я думаю, что «Милан» сможет вернуться к вершине через два-три года.

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