Атонио Кассано: «Думаю, с Ибрагимовичем «Милан» сможет вернуться к вершине через 2-3 года»

Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано считает, что переход нападающего Златана Ибрагимовича пойдет на пользу клубу.

— Я ожидал этого возвращения, так как всегда говорил, что если он вернется в Италию, это будет «Милан», — цитирует Кассано Sky Sport Italia. - Он очень любит город и этот клуб. После Роналду и Марко ван Бастена я бы сказал, что Ибрагимович — лучшая девятка за последние 30 лет. Он все еще феноменален, несмотря на его возраст.

Златан заставляет своих товарищей по команде работать на 110 процентов и все еще может изменить ситуацию в серии А. Ему придется это сделать, потому что 80-85 процентов нынешнего состава не заслуживают того, чтобы быть в «Милане».