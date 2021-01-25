«Атлетико» обыграл «Валенсию», Черышева заменили во втором тайме

«Атлетико» выиграл у «Валенсии» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Жоау Феликс, Луис Суарес и Анхель Корреа. У «Валенсии» забил Урош Рачичк. Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте. Вместо него на поле вышел Гонсалу Гедеш.

«Атлетико» набрал 47 очков и остается лидером ла лиги. У «Валенсии» 20 очков и 14-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

20-й тур

«Атлетико» — «Валенсия» — 3:1 (1:1)

Голы: Рачич, 11 (0:1). Жоау Феликс, 23 (1:1). Суарес, 54 (2:1). Корреа, 72 (3:1).

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Эрмосо, Врсалько (Лоди, 46), Льоренте (Кондогбья, 75), Коке, Лемар (Торрейра, 85), Феррейра-Карраско, Суарес, Жоау Феликс (Корреа, 62).

«Валенсия»: Доменеч, Коррейа, Диакаби (Гильямон, 47), Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Муса (Хасон, 79), Солер, Рачич (Коиндреди, 80), Черышев (Гонсалу Гедеш, 58), Гомес, Вальехо (Гамейро, 79).

Предупреждения: Врсалько, 30. Савич, 76.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

24 января. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».