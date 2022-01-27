Мората хочет перейти в «Барселону», но «Атлетико» не согласен отдавать его в очередную аренду

«Атлетико» не хочет отдавать Морату в аренду «Барселоне»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за «Ювентус», хочет перейти в «Барселону», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, мадридский клуб не согласен отдавать 29-летнего испанца в очередную аренду.

При этом «Барселона» не сможет приобрести нападающего, если не продаст кого-нибудь из нынешнего состава.

Отмечается, что агенты Мораты будут искать решения сложившейся ситуации.

В нынешнем сезоне испанец забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Ювентус».