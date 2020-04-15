«Атлетико» интересуется защитником «Милана» Алессио Романьоли, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, мадридский клуб хочет подписать 25-летнего итальянца. Сообщается, что сам Романьоли намерен остаться в «Милане» и ждет звонка от руководства, чтобы обсудить продление контракта с клубом. Нынешнее соглашение игрока с «россонери» действует до конца июня 2022 года.

Alessio #Romagnoli vuole restare al #Milan. Il capitano rossonero aspetta una chiamata dalla dirigenza per discutere, appena sar? possibile, il prolungamento del contratto. L'#AtleticoMadrid ha sondato il terreno, ma la sua precedenza va al Milan. #calciomercato — Nicol? Schira (@NicoSchira) April 14, 2020

Романьоли перешел в «Милан» из «Ромы» летом 2015 года за 25 миллионов евро. В сезоне-2019/20 защитник провел за «россонери» 29 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 36 миллионов евро.