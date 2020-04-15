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«Атлетико» интересуется защитником «Милана» Алессио Романьоли

10:21
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«Атлетико» интересуется защитником «Милана» Алессио Романьоли, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, мадридский клуб хочет подписать 25-летнего итальянца. Сообщается, что сам Романьоли намерен остаться в «Милане» и ждет звонка от руководства, чтобы обсудить продление контракта с клубом. Нынешнее соглашение игрока с «россонери» действует до конца июня 2022 года.

Романьоли перешел в «Милан» из «Ромы» летом 2015 года за 25 миллионов евро. В сезоне-2019/20 защитник провел за «россонери» 29 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 36 миллионов евро.

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