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«Атлетико» готов сделать предложение по Дибала

22:15
Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала. Фото AFP
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«Атлетико» внимательно следит за развитием ситуации с новым контрактом нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала. Мадридский клуб готов сделать предложение по трансферу 26-летнего аргентинца, сообщает Mundo Deportivo.

Стороны уже длительное время ведут переговоры о новом соглашении, но 26-летний аргентинец не хочет идти на уступки, а туринцы в период пандемии коронавируса также не хотят рисковать и подписывать дорогостоящий контракт. Действующее соглашение истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне Дибала провел за туринский клуб три матча в серии А.

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