«Аталанта» победила «Специю» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

Читать «СЭ» в

«Аталанта» победила «Специю» в рамках 1/8 финала Кубка Италии со счетом 5:2.

Дубль в составе победителей оформил уже к 12-й минуте матча нападающий Адемола Лукман.

«Аталанта» благодаря этой победе вышла в четвертьфинал Кубка Италии.