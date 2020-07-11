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«Аталанту» обвинили в территориальной дискриминации

11 июля 2020, 19:42
Джан Пьеро Гасперини. Фото AFP
Джан Пьеро Гасперини. Фото AFP
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По прибытии в Турин на матч 32-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», «Аталанта» оказалась вовлечена в скандал, сообщает Football Italia.

Выходящего из клубного автобуса тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини человек, предположительно поклонник «Наполи», спросил: «Эй, Мистер, вы хоть на этот раз собираетесь играть, или снова будете здесь прохлаждаться, как последние 10 лет? Форца, «Наполи»!»

Что ответил Гасперини, через надетую маску разобрать невозможно, а вот сотрудники клуба неоднократно назвали болельщика «терроне» — оскорбительным прозвищем жителей юга Италии.

По итальянским законам «территориальная дискриминация» в стране приравнивается к расизму и влечет соответствующее наказание: штраф и (или) снятие очков.

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