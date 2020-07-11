«Аталанту» обвинили в территориальной дискриминации

По прибытии в Турин на матч 32-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», «Аталанта» оказалась вовлечена в скандал, сообщает Football Italia.

Выходящего из клубного автобуса тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини человек, предположительно поклонник «Наполи», спросил: «Эй, Мистер, вы хоть на этот раз собираетесь играть, или снова будете здесь прохлаждаться, как последние 10 лет? Форца, «Наполи»!»

Mister Gasperini has encountered a Napoli fan in Turin! #JuveAtalanta pic.twitter.com/t9UENpGTOV — Atalanta B.C News (@AtalantaBC_News) July 11, 2020

Что ответил Гасперини, через надетую маску разобрать невозможно, а вот сотрудники клуба неоднократно назвали болельщика «терроне» — оскорбительным прозвищем жителей юга Италии.

По итальянским законам «территориальная дискриминация» в стране приравнивается к расизму и влечет соответствующее наказание: штраф и (или) снятие очков.