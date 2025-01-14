«Аталанта» и «Ювентус» встретятся в 19-м туре чемпионата Италии во вторник, 14 января. Матч пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Встречу «Аталанта» — «Ювентус» в прямом эфире будут транслировать телеканале «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Также противостояние команд из группы лидеров серии А можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

За ключевыми событиями и результатом игры «Аталанта» — «Ювентус» следите в матч-центре сайта «СЭ».

«Аталанта» после 19 матчей набрала 42 очка и шла на третьем месте. У «Ювентуса» — 19 матчей, 33 очка и пятая строчка.