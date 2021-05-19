19 мая на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» состоится финал Кубка Италии-2020/21 между «Аталантой» и «Ювентусом». Начало встречи — в 22:00 мск.

Туринцы являются рекордсменами по количеству побед в Кубке — 13, команда из Бергамо побеждала только один раз.

В полуфинале «Аталанта» победила по сумме двух матчей «Наполи» (3:1), «Ювентус» обыграл «Интер» (2:1).

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на финал.

Следить за матчем «Аталанта» — «Ювентус» можно будет на сайте «СЭ».