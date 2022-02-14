«Ювентус» спасся от поражения в матче «Аталантой»

«Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Первый мяч забил Руслан Малиновский. На 76-й минуте хозяева исполняли штрафной, Ремо Фройлер откатил мяч украинцу, и тот точно пробил. Войцех Щенсны не смог отразить его удар.

В концовке «Юве» смог отыграться. Гол в активе Данилу. Бразильский защитник забил головой после подачи углового.

«Аталанта» набрала 44 очка. Команда занимает пятое место в турнирной таблице. У «Юве» 46 очков и четвертая позиция.