"Аталанта" вырвала победу у "Наполи" благодаря голу Пашалича

"Аталанта" одержала волевую победу над "Наполи" в матче 33-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол забил полузащитник Марио Пашалич.

"Аталанта" набрала 56 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. "Наполи" с 67 баллами располагается на 2-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

"Наполи" - "Аталанта" - 1:2 (1:0)

Голы: Мертенс, 28 (1:0). Сапата, 69 (1:1). Пашалич, 80 (1:2).

"Наполи": Оспина, Малькюи, Кирикеш (Луперто, 13), Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Верди, 81), Руис, Кальехон, Мертенс (Юнес, 77), Милик.

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Хатебур (Гозенс, 76), Джимсити, Кастань, Манчини (Паломино, 46), де Рон, Пашалич, Фройлер (Иличич, 54), Гомес, Сапата.

Предупреждения: Манчини, 1. Хюсай, 29. Кулибали, 71. Руис, 82.

Судья: Орсато.

22 апреля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

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