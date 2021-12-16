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«Аталанта» выпустила рождественскую форму, в которой сыграет с «Ромой»

13:39
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«Аталанта» выпустила рождественский комплект формы, сообщает пресс-служба клуба.

На форме команды из Бергамо нанесены элементы, символизирующие грядущие праздники. Отметим, что «Аталанты» ежегодно выпускает рождественскую форму.

«Аталанта» сыграет в рождественской форме в матче 18-го чемпионата Италии с «Ромой». который состоится18 декабря. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

После 17 туров чемпионата Италии «Аталанта» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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Карен Саркисян все материалы автора

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