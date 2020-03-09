Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов

10:35
Теги:

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, который находится сейчас в аренде в «Аталанте», останется в чемпионате Италии. Нынешний клуб 24-летнего хорвата намерен выкупить игрока за 15 миллионов евро у «аристократов» в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

Пашалич арендован летом 2018 года на два сезона. В составе «Аталанты» он провел 60 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 9 передач.

Сезон-2017/18 Пашалич провел в «Спартаке», с которым стал бронзовым призером чемпионата России.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир