«Аталанта» выкупила права на Пашалича

Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич на постоянной основе присоединился к итальянскому клубу. Как сообщает Transfermarkt, 25-летний хорват куплен у «Челси» за 15 миллионов евро.

Пашалич был арендован летом 2018 года на два сезона. В составе «Аталанты» он провел 60 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 9 передач.

Напомним, сезон-2017/18 Пашалич провел в «Спартаке», с которым стал бронзовым призером чемпионата России.