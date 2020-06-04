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«Аталанта» выкупила права на Пашалича

07:51
Марио Пашалич. Фото Instagram
Марио Пашалич. Фото Instagram
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Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич на постоянной основе присоединился к итальянскому клубу. Как сообщает Transfermarkt, 25-летний хорват куплен у «Челси» за 15 миллионов евро.

Пашалич был арендован летом 2018 года на два сезона. В составе «Аталанты» он провел 60 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 9 передач.

Напомним, сезон-2017/18 Пашалич провел в «Спартаке», с которым стал бронзовым призером чемпионата России.

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