"Аталанта" выиграла у "Болоньи"

"Аталанта" обыграла "Болонью" (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Хозяева забили четыре мяча за первые 15 минут. Дубль сделал Йосип Иличич, также отличились Ханс Хатебур и Дуван Сапата. У гостей забил Риккардо Орсолини.

"Аталанта" набрала 51 очко и на данный момент занимает пятое место. От "Милана", идущего четвертым, команда отстает на одно очко. У "Болоньи" 27 очков и 18-е место.

В следующем туре "Аталанта" на выезде сыграет с "Интером", а "Болонья" примет "Кьево".

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

"Аталанта" - "Болонья" - 4:1 (4:0)

Голы: Иличич, 3 (1:0). Иличич, 5 (2:0). Хатебур, 9 (3:0). Сапата, 15 (4:0). Орсолини, 54 (4:1).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Гозенс, Манчини, Иличич (Барроу, 63), де Рон, Фройлер, Гомес (Пашалич, 46), Сапата.

"Болонья": Скорупски, Гонсалес (Пас, 67), Калабрези, Лянко, Донса, Пульгар (Поли, 83), Надь, Крейчи, Сансоне (Валенсия, 64), Фальчинелли, Орсолини.

Предупреждения: Гонсалес, 51. Сапата, 60. Калабрези, 86. Хатебур, 87. Валенсия, 87.

Судья: Рокки.

4 апреля. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".