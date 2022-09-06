«Аталанта» впервые в истории единолично лидирует в серии А после 5-го тура

«Аталанта» победила «Монцу» (2:0) в матче 5-го тура серии А.

Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии.

«Наполи» и «Милан» с 11 баллами занимают 2-е и 3-е места соответственно.

Как сообщает Opta Paolo, ранее клуб из Бергамо никогда в своей истории не лидировал единолично в серии А после 5-го или более позднего тура.

11 сентября «Аталанта» примет «Кремонезе» в рамках 6-го тура чемпионата. Начало — 13:30 (мск).