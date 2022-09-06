«Аталанта» впервые в истории единолично лидирует в серии А после 5-го тура
«Аталанта» победила «Монцу» (2:0) в матче 5-го тура серии А.
Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии.
«Наполи» и «Милан» с 11 баллами занимают 2-е и 3-е места соответственно.
Как сообщает Opta Paolo, ранее клуб из Бергамо никогда в своей истории не лидировал единолично в серии А после 5-го или более позднего тура.
11 сентября «Аталанта» примет «Кремонезе» в рамках 6-го тура чемпионата. Начало — 13:30 (мск).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Наполи
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|
3
|Милан
|5
|3
|2
|0
|10-5
|11
|
4
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|
5
|Торино
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|
6
|Рома
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|
7
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|
8
|Интер
|5
|3
|0
|2
|11-8
|9
|
9
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|7-4
|6
|
11
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|
12
|Сассуоло
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|
13
|Верона
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
14
|Специя
|5
|1
|2
|2
|5-9
|5
|
15
|Эмполи
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|
16
|Болонья
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
|
17
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
18
|Сампдория
|5
|0
|2
|3
|2-9
|2
|
19
|Кремонезе
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
20
|Монца
|5
|0
|0
|5
|2-13
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.09
|16:00
|
Наполи – Специя
|- : -
|10.09
|19:00
|
Интер – Торино
|- : -
|10.09
|21:45
|
Сампдория – Милан
|- : -
|11.09
|13:30
|
Аталанта – Кремонезе
|- : -
|11.09
|16:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|11.09
|16:00
|
Лечче – Монца
|- : -
|11.09
|16:00
|
Сассуоло – Удинезе
|- : -
|11.09
|19:00
|
Лацио – Верона
|- : -
|11.09
|21:45
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|12.09
|21:45
|
Эмполи – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|4
|П
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|3
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|3
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|3
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|3
|1
|0
Новости