«Аталанта» возьмет в аренду Дзаппакосту у «Челси»

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста близок к переходу в «Аталанту» на правах аренды с правом выкупа. Трансфер 28-летнего итальянца могут оформить уже на этой неделе, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Бергамаски уже договорились с Дзаппакостой о контракте, дата медосмотра также согласована.

В прошедшем сезоне Дзаппакоста провел в аренде у «Ромы», за которую успел провести только 9 матчей. Большую часть времени он восстанавливался после разрыва крестообразных связок.