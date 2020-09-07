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«Аталанта» возьмет в аренду Дзаппакосту у «Челси»

08:49
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Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста близок к переходу в «Аталанту» на правах аренды с правом выкупа. Трансфер 28-летнего итальянца могут оформить уже на этой неделе, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Бергамаски уже договорились с Дзаппакостой о контракте, дата медосмотра также согласована.

В прошедшем сезоне Дзаппакоста провел в аренде у «Ромы», за которую успел провести только 9 матчей. Большую часть времени он восстанавливался после разрыва крестообразных связок.

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