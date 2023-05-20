«Аталанта» обыграла «Верону» в матче серии А

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«Аталанта» дома обыграла «Верону» в матче 36-го тура серии А — 3:1.

Счет в матче открыл хавбек гостей Дарко Лазович. «Аталанта» ответила тремя голами, авторами которых стали Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич и Расмус Хойлунд.

«Аталанта» располагается на 6-й строчке турнирной таблице серии А, набрав 61 очко за 36 матчей.

«Верона» занимает 18-е место с 30 очками.