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«Аталанта» без больного коронавирусом Миранчука проиграла «Вероне»

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«Аталанта» — «Верона» — 0:2. Минута молчания перед матчем в память о Диего Марадоне. Фото ФК «Аталанта»
«Аталанта» — «Верона» — 0:2. Минута молчания перед матчем в память о Диего Марадоне. Фото ФК «Аталанта»
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«Аталанта» уступила «Вероне» в девятом туре серии A — 0:2. В составе команды из Бергамо не играл Алексей Миранчук, сдавший положительный тест на коронавирус.

В таблице серии A «Аталанта» опустилась на девятое место, «Верона» поднялась на шестое.

Перед игрой команды устроили минуту молчания в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, который скончался 25 ноября в 60 лет.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

«Аталанта» — «Верона» — 0:2 (0:0)

Голы: Мигел Велозу, 62 — с пенальти (0:1). Дзакканьи, 83 (0:2).

«Аталанта»: Голлини (Спортьелло, 66), Толой, Джимсити, Паломино, Хатебур, де Рон, Иличич (Муриэль, 63), Фройлер, Мохика (Траоре, 77), Сапата (Ламмерс, 63), Гомес (Руджери, 77).

«Верона»: Сильвестри, Давидович, Димарко, Илич (Колли, 58), Фараони, Ловато (Данци, 32. Мигел Велозу, 46), Барак, Дзакканьи, Чеккерини (Фавилли, 74), Тамез, Ди Кармине (Сальседо, 58).

Предупреждения: Чеккерини, 39. Давидович, 45. Толой, 60. Траоре, 80. Мигел Велозу, 81.

Судья: Масса.

28 ноября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Трансляция матча «Аталанта» — «Верона»

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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