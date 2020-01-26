«Аталанта» в гостях разгромила «Торино» со счетом 7:0

«Аталанта» выиграла у «Торино» (7:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей хет-трик сделал Йосип Иличич. Дубль оформил Луис Муриэль. Хозяева во втором тайме получили два удаления.

«Аталанта» набрала 38 очков и занимает пятое место в серии А. «Торино» на десятом месте — 27 очков.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

«Торино» — «Аталанта» — 0:7 (0:3)

Голы: Иличич, 17 (0:1). Гозенс, 29 (0:2). Сапата, 45+1 — с пенальти (0:3). Иличич, 53 (0:4). Иличич, 54 (0:5). Муриэль, 86 — с пенальти (0:6). Муриэль, 88 (0:7).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи, Иццо, Мейте, Лаксальт (Миллико, 66), Лукич, Верди (Эдера, 79), Белотти, Беренгер (Лянко, 78).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Муриэль, 82), де Рон (Пашалич, 57), Фройлер, Гомес, Иличич (Малиновский, 71), Сапата.

Предупреждения: де Рон, 38. Иццо, 44. Хатебур, 90. Сиригу, 90.

Удаления: Иццо, 76. Лукич, 89.

Судья: Гвида.

25 января. Турин. Стадион Олимпийский.