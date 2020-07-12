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«Аталанта» установила новый рекорд по количеству голов за сезон

11:59
Руслан Малиновский. Фото Twitter.
Руслан Малиновский. Фото Twitter.
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После матча 32-го тура серии А против «Ювентуса» (2:2) «Аталанта» установила новый рекорд по количеству голов за сезон во всех турнирах.

Мяч который забил Руслан Малиновский, стал для команды из Бергамо 104-м во всех турнирах. Ранее «Аталанте» ни разу не удавалось столько забить за сезон.

На данный момент команда занимает третье место в чемпионате Италии, имея в активе 67 очков. У лидирующего «Ювентуса» 76 очков.

Ювентус — Аталанта

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