После матча 32-го тура серии А против «Ювентуса» (2:2) «Аталанта» установила новый рекорд по количеству голов за сезон во всех турнирах.

Мяч который забил Руслан Малиновский, стал для команды из Бергамо 104-м во всех турнирах. Ранее «Аталанте» ни разу не удавалось столько забить за сезон.

На данный момент команда занимает третье место в чемпионате Италии, имея в активе 67 очков. У лидирующего «Ювентуса» 76 очков.