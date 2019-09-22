«Аталанта» ушла на пятой добавленной минуте от поражения в матче с «Фиорентиной»

В матче 4-го тура чемпионата России «Аталанта» принимала «Фиорентину». Встреча закончилась вничью со счетом 2:2. Последний гол хозяева забили на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Аталанта» — «Фиорентина» — 2:2 (0:1)

Голы: Кьеза, 24 (0:1). Рибери, 65 (0:2). Иличич, 84 (1:2). Кастань, 90+5 (2:2).

«Аталанта»: Голлини, Мазиелло (Гомес, 57), Паломино, Джимсити, Гозенс (Арана, 85), Кастань, де Рон, Малиновский, Пашалич, Муриэль (Иличич, 57), Сапата.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт (Венути, 86), Лирола, Миленкович, Рибери (Боатенг, 69), Бадель, Кастровилли, Пульгар, Кьеза (Влахович, 77).

Предупреждения: Пеццела, 1. Пашалич, 8. Лирола, 46. Миленкович, 53. де Рон, 76. Боатенг, 88. Дронговски, 90.

Судья: Орсато (Италия).

22 сентября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

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