«Аталанта» одержала победу над «Удинезе» в серии А

«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На гол защитника гостей Хассана Камары хозяева ответили забитым мячом Марио Пашалича. На 60-й минуте клуб из Бергамо вышел вперед благодаря автоголу Исаака Туре.

«Аталанта» продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей. В серии А команда с 25 очками поднялась на второе место. «Удинезе» с 16 баллами идет на восьмой строчке.