Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:24

«Аталанта» одержала победу над «Удинезе» в серии А

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На гол защитника гостей Хассана Камары хозяева ответили забитым мячом Марио Пашалича. На 60-й минуте клуб из Бергамо вышел вперед благодаря автоголу Исаака Туре.

«Аталанта» продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей. В серии А команда с 25 очками поднялась на второе место. «Удинезе» с 16 баллами идет на восьмой строчке.

Италия. Серия А. 12-й тур
10 нояб, 14:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:1
Удинезе

Футбол
ФК Аталанта
ФК Удинезе
Серия А
Читайте также
WSJ указала на возможность Трампа «усадить» Киев за стол переговоров с РФ
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
Международный день фитнеса отметят 11 ноября
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ювентус» в дерби победил «Торино»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
3
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
4
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
5
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
6
 Лацио 11 7 1 3 24-14 22
7
 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
13
 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
15
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16
 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
18
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.11 22:45
Дженоа – Комо
 1 : 1
8.11 22:45
Лечче – Эмполи
 1 : 1
9.11 17:00
Венеция – Парма
 1 : 2
9.11 20:00
Кальяри – Милан
 3 : 3
9.11 22:45
Ювентус – Торино
 2 : 0
10.11 14:30
Аталанта – Удинезе
 - : -
10.11 17:00
Рома – Болонья
 - : -
10.11 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
10.11 20:00
Монца – Лацио
 - : -
10.11 22:45
Интер – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 6
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Франсишку Консейсау

Франсишку Консейсау

Ювентус

 3
И К Ж
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 10 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 7 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости