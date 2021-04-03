«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Удинезе»
«Аталанта» победила «Удинезе» (3:2) в матче 29-го тура чемпионата Италии.
Дубль в составе победителей сделал Луис Муриэль, еще один мяч забил Дуван Сапата. Два результативных паса в активе Руслана Малиновского. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 86-й минуте.
«Беневенто» и «Парма» сыграли вничью (2:2). Арендованный у ЦСКА форвард хозяев Адольфо Гайч вышел в стартовом составе и бы заменен на 80-й минуте. «Верона» в гостях выиграла у «Кальяри» (2:0). «Сассуоло» и «Рома» разошлись миром (2:2).
Чемпионат Италии
Серия А
29-й тур
«Аталанта» — «Удинезе» — 3:2 (2:1)
Голы: Муриэль, 19 (1:0). Муриэль, 43 (2:0). Перейра, 45 (2:1). Сапата, 61 (3:1). Стрюгер Ларсен, 71 (3:2).
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой, Гозенс (Джимсити, 46), Ромеро, де Рон, Малиновский (Мехле, 78), Фройлер, Пессина (Пашалич, 78), Муриэль (Иличич, 46), Сапата (Миранчук, 86).
«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Стрюгер Ларсен, 59), Найтинк (Самир, 70), Бонифаци, Бекао, Молина, Перейра, де Пауль, Уоллас (Арслан, 82), Окака Чука (Льоренте, 59), Брааф (Форестьери, 70).
Предупреждения: Перейра, 58. Самир, 90.
Судья: Манганьелло.
3 апреля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
«Беневенто» — «Парма» — 2:2 (1:0)
Голы: Глик, 23 (1:0). Куртич, 55 (1:1). Ионицэ, 67 (2:1). Ман, 88 (2:2).
«Беневенто»: Монтипо, Туя, Глик, Барба, Депаоли (Летиция, 88), Хетемай, Ионицэ, Скьяттарелла, Импрота, Лападула (Капрари, 64), Гайч (Ди Серио, 80).
«Парма»: Сепе, Лаурини (Бузи, 46), Бани, Гальоло, Осорио, Куцка (Корнелиус, 78), Бругман (Куртич, 46), Эрнани (Конти, 85), Пелле, Жервинью (Михайла, 77), Ман.
Предупреждения: Бани, 48. Хетемай, 76. Ди Серио, 84.
Судья: Масса.
3 апреля. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито»
«Кальяри» — «Верона» — 0:2 (0:0)
Голы: Барак, 54 (0:1). Лазанья, 90+8 (0:2).
«Кальяри»: Краньо, Годин, Клаван (Перейро, 61), Ликояннис (Асамоа, 62), Ругани, Дзаппа, Наингголан, Жоау Педру, Данкан (Паволетти, 82), Нандес (Марин, 72), Черри (Симеоне, 62).
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Димарко, Чеккерини, Ловато (Маньяни, 78), Мигел Велозу, Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 78), Барак (Бесса, 67), Тамез (Стураро, 56), Лазанья.
Предупреждения: Ловато, 5. Клаван, 25. Стураро, 87. Лазович, 90.
Судья: Довери.
3 апреля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
«Сассуоло» — «Рома» — 2:2 (0:1)
Голы: Пеллегрини, 26 — с пенальти (0:1). Траоре, 57 (1:1). Бруну Перес, 69 (1:2). Распадори, 85 (2:2).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Пелузо, 85), Толян (Гараслин, 77), Марлон, Рожериу, Джуричич (Оддей, 84), Обианг, Лопес, Траоре, Бога, Распадори.
«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Бруну Перес, Карсдорп, Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Диавара, Эль-Шаарави (Верету, 74), Майораль (Джеко, 83), Перес.
Предупреждения: Джуричич, 2. Диавара, 15. Пеллегрини, 44. Рожериу, 87. Кристанте, 90. Турати, 90+1. Гараслин, 90+3.
Судья: Пайретто.
3 апреля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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