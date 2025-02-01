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Сегодня, 18:30

«Аталанта» — «Торино»: смотреть трансляцию матча серии А

«Аталанта» и «Торино» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аталанта» примет «Торино» в матче 23-го тура итальянской серии А в субботу, 1 февраля. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Аталанта» — «Торино» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 23-й тур.
01 февр, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Торино

В чемпионате Италии-2024/25 «Аталанта» набрала 46 очков, «Торино» — 26. Встреча команд в первом круге завершилась победой туринцев (2:1).

Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 17 2 3 37-15 53
2
 Интер 21 15 5 1 55-18 50
3
 Аталанта 22 14 4 4 48-25 46
4
 Лацио 22 12 3 7 38-30 39
5
 Ювентус 22 8 13 1 35-19 37
6
 Фиорентина 21 10 6 5 35-22 36
7
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
8
 Болонья 21 8 10 3 33-27 34
9
 Рома 22 8 6 8 33-28 30
10
 Дженоа 22 6 8 8 20-30 26
11
 Торино 22 6 8 8 23-26 26
12
 Удинезе 22 7 5 10 25-34 26
13
 Лечче 23 6 5 12 18-41 23
14
 Верона 23 7 2 14 26-48 23
15
 Комо 22 5 7 10 27-36 22
16
 Эмполи 22 4 9 9 21-29 21
17
 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21
18
 Парма 23 4 8 11 29-42 20
19
 Венеция 22 3 7 12 20-35 16
20
 Монца 23 2 7 14 20-34 13
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31.01 22:45
Парма – Лечче
 1 : 3
1.02 17:00
Монца – Верона
 0 : 1
1.02 17:00
Удинезе – Венеция
 - : -
1.02 20:00
Аталанта – Торино
 - : -
1.02 22:45
Болонья – Комо
 - : -
2.02 14:30
Ювентус – Эмполи
 - : -
2.02 17:00
Фиорентина – Дженоа
 - : -
2.02 20:00
Милан – Интер
 - : -
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Рома – Наполи
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3.02 22:45
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 12
П
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Лацио

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Интер

 5
Ромелу Лукаку

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Наполи

 5
И К Ж
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Удинезе

 12 2 2
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