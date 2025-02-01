«Аталанта» и «Торино» сыграли вничью

«Аталанта» дома сыграла вничью с «Торино» в матче 23-го тура итальянской серии А — 1:1.

На 35-й минуте бергамаски открыли счет усилиями Берата Джимсити. Спустя 5 минут туринцы отыгрались благодаря голу Гильермо Марипана.

На 74-й минуте форвард хозяев Матео Ретеги не сумел реализовать пенальти.

«Аталанта» (47 очков) остается на третьем месте в серии А. «Торино» (27) идет 11-м в турнирной таблице.