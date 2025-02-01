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Сегодня, 22:00

«Аталанта» и «Торино» сыграли вничью

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аталанта» дома сыграла вничью с «Торино» в матче 23-го тура итальянской серии А — 1:1.

На 35-й минуте бергамаски открыли счет усилиями Берата Джимсити. Спустя 5 минут туринцы отыгрались благодаря голу Гильермо Марипана.

На 74-й минуте форвард хозяев Матео Ретеги не сумел реализовать пенальти.

«Аталанта» (47 очков) остается на третьем месте в серии А. «Торино» (27) идет 11-м в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 23-й тур.
01 февр, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:1
Торино
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 17 2 3 37-15 53
2
 Интер 21 15 5 1 55-18 50
3
 Аталанта 23 14 5 4 49-26 47
4
 Лацио 22 12 3 7 38-30 39
5
 Ювентус 22 8 13 1 35-19 37
6
 Фиорентина 21 10 6 5 35-22 36
7
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
8
 Болонья 21 8 10 3 33-27 34
9
 Рома 22 8 6 8 33-28 30
10
 Удинезе 23 8 5 10 28-36 29
11
 Торино 23 6 9 8 24-27 27
12
 Дженоа 22 6 8 8 20-30 26
13
 Лечче 23 6 5 12 18-41 23
14
 Верона 23 7 2 14 26-48 23
15
 Комо 22 5 7 10 27-36 22
16
 Эмполи 22 4 9 9 21-29 21
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