«Аталанта» упустила победу над «Торино», Миранчук вышел на замену во втором тайме

«Аталанта» и «Торино» (3:3) сыграли вничью 6 февраля в матче 21-го тура чемпионата Италии. Бергамский клуб вел со счетом 3:0, но позволил соперникам отыграться.

У хозяев забивали Йосип Иличич, Робин Гозенс и Луис Муриэль, у гостей — Андреа Белотти, Бремер и Федерико Бонаццоли. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 59-й минуте. Он имел возможность забить, но попал в штангу.

«Аталанта» набрала 37 очков и занимает седьмое место. У «Торино» 16 очков и 17-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

«Аталанта» — «Торино» — 3:3 (3:2)

Голы: Иличич, 15 (1:0). Гозенс, 19 (2:0). Муриэль, 21 (3:0). Белотти, 42 (3:1). Бремер, 45+1 (3:2). Бонаццоли, 84 (3:3).

Нереализованный пенальти: Белотти, 42 (вратарь)

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Ромеро, Руджери (Джимсити, 46), де Рон, Пессина (Пашалич, 85), Малиновский (Ламмерс, 78), Гозенс, Муриэль (Сапата, 58), Иличич (Миранчук, 59).

«Торино»: Сиригу, Синго (Верди, 72), Бремер, Нкулу, Иццо, Мурру (Ансальди, 55), Лукич (Базелли, 56), Ринкон (Гояк, 81), Мандрагора, Белотти, Дзадза (Бонаццоли, 81).

Предупреждения: Дзадза, 24. Нкулу, 26. Паломино, 41. Пашалич, 86. Толой, 87.

Судья: Фурно.

6 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».