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«Аталанта» сыграла вничью со «Специей», Миранчук вышел на замену в концовке

21:54
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«Аталанта» в матче 8-го тура чемпионата Италии в гостях сыграла вничью со «Специей» — 0:0.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте вместо Йосипа Иличича.

«Аталанта» временно вышла на пятое местов таблице. «Специя» — 12-я.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

«Специя» — «Аталанта» — 0:0

«Специя»: Проведель, Терци (Шабо, 75), Эрлич, Виньяли (Маттьелло, 55), Бастони (Маркицца, 62), Риччи, Побега (Маджоре, 46), Эстевес (Дейола, 75), Фариас, Гьяси, Нзола.

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой, Гозенс, Депаоли (Пиччини, 25. Шутало, 88), Ромеро, де Рон, Пессина, Гомес (Пашалич, 46), Иличич (Миранчук, 84), Сапата (Ламмерс, 67).

Предупреждения: Риччи, 3. Эстевес, 28. Гозенс, 38. Пашалич, 52. Терци, 65. Пессина, 85.

Судья: Рапуано (Италия).

21 ноября. Чезена. Стадион «Dino Manuzzi».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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