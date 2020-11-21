«Аталанта» сыграла вничью со «Специей», Миранчук вышел на замену в концовке
«Аталанта» в матче 8-го тура чемпионата Италии в гостях сыграла вничью со «Специей» — 0:0.
Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте вместо Йосипа Иличича.
«Аталанта» временно вышла на пятое местов таблице. «Специя» — 12-я.
Чемпионат Италии
Серия А
8-й тур
«Специя» — «Аталанта» — 0:0
«Специя»: Проведель, Терци (Шабо, 75), Эрлич, Виньяли (Маттьелло, 55), Бастони (Маркицца, 62), Риччи, Побега (Маджоре, 46), Эстевес (Дейола, 75), Фариас, Гьяси, Нзола.
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой, Гозенс, Депаоли (Пиччини, 25. Шутало, 88), Ромеро, де Рон, Пессина, Гомес (Пашалич, 46), Иличич (Миранчук, 84), Сапата (Ламмерс, 67).
Предупреждения: Риччи, 3. Эстевес, 28. Гозенс, 38. Пашалич, 52. Терци, 65. Пессина, 85.
Судья: Рапуано (Италия).
21 ноября. Чезена. Стадион «Dino Manuzzi».
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