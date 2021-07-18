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«Аталанта» сыграла вничью с командой из Израиля, Миранчук провел полный матч

20:44
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«Аталанта» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки встречалась с израильской командой «Маккаби Бней-Рейна». Матч завершился вничью 1:1.

Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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