«Аталанта» сыграла вничью с командой из Израиля, Миранчук провел полный матч

«Аталанта» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки встречалась с израильской командой «Маккаби Бней-Рейна». Матч завершился вничью 1:1.

Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.