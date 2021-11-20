«Аталанта» — «Специя»: прямая трансляция матча чемпионата Италии
В субботу, 20 ноября, «Аталанта» сыграет на своем поле против «Специи» в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Встреча пройдет в Бергамо и начнется в 17.00 по московскому времени.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Специя». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1».
За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
«Аталанта» с 22 очками занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. «Специя» (11 баллов) и 16-я строчка.
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